Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Parti programlarını aksatmayacağını söyleyen Yılmaz, "Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de bu şartlar altında siyaset yapıyoruz. Siyasetin ne kadar zor olduğunu ne kadar büyük bir elzem olduğunu, ne kadar ulvi bir şey olduğunu, aslında siyaset dışında bu düzeni devirecek başka bir şey olmadığını açıkça gösteriyor bu" ifadelerini kullandı.