Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan şahıs tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğrayan ve bacağından yaralanan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Yılmaz, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, şüpheli şahısla ilgili çarpıcı bir detayı paylaştı. Öte yandan Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan Serhat K. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Yılmaz, tedavisinin evde süreceğini söyleyerek, "Acz içinde olan şahsın ifadesi geldi." dedi.
Öztürk Yılmaz şöyle konuştu:
"İfadesinde şunu söylüyor, devlet büyüklerimize son dönemde yaptığım eleştiriler nedeni ile bana saldırı gerçekleştirmek istediğini ve onun bir şekilde beni cezalandırmak istediğini yazmış."
"Bu şahıs Tuzluca'dan gelmiş her ne hikmetse millet dolmuş parası bulamazken bu uçakla İstanbul'a gidiyor sırf bu iş için ve kendisi çağrılıyor."
"İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan tekrar otobüsle Ankara'ya geliyor. Ankara'da bazı planlar yapıyor."
"Yaptıktan sonra da gelip devlet büyüklerine yapmış olduğum eleştirilerin öcünü alabilmek için beni bıçaklıyor"
Şüpheli Serhat K.'nın 1,5 milyon doların kaç liraya denk geldiğini araştırdığının polis kayıtlarına geçtiğini söyleyen Yılmaz şunları söyledi:
"Yani 1,5 milyon dolar karşılığında cinayet gerçekleştirmek için anlaştığını itiraf ediyor.
Devlet büyükleri dedikleri kimmiş, ben kimleri eleştirdim? Aslında olayın nereye gittiği çok açık belli, nereden talimat aldıkları, bağlantıları belli.
Öztürk Yılmaz, Allah'tan başka kimseden korkmaz. Yine söylüyorum yüreğiniz yetiyorsa kendiniz karşıma çıkın bana taşeronlarınızı göndermeyin" dedi.
Parti programlarını aksatmayacağını söyleyen Yılmaz, "Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de bu şartlar altında siyaset yapıyoruz. Siyasetin ne kadar zor olduğunu ne kadar büyük bir elzem olduğunu, ne kadar ulvi bir şey olduğunu, aslında siyaset dışında bu düzeni devirecek başka bir şey olmadığını açıkça gösteriyor bu" ifadelerini kullandı.
YENİLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI YILMAZ TABURCU EDİLDİ
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçakla yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, bacağındaki yaraların derin olduğunu ve tedavisinin evde süreceğini belirtti.
Yılmaz, programlarını aksatmayarak sürdüreceğini kaydetti.
ÖZTÜRK YILMAZ'I BIÇAKLAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan Serhat K. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran Serhat K, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından Serhat K, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Serhat K, savcılık ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik internette gördüğü ifadelerinden dolayı kızgınlık duyduğu Öztürk Yılmaz'ı cezalandırmak istediğini, olayda kullandığı bıçağı Ulus'ta bir halden aldığını, partinin genel merkezine taksiyle gittiğini ve olayın ardından bıçağı AŞTİ'de çöp kovasına attığını söyledi.
Öldürme kastıyla hareket etmediğini, pişman olduğunu savunan Serhat K, kimseden talimat ve yardım almadığını, olayı kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, önceki gün, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yılmaz, hastaneden bugün taburcu edilmişti.
Olayın ardından kaçan saldırgan ise Bolu'da yakalanmıştı.
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