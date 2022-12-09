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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğrayan ve bacağından yaralanan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Yılmaz, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, şüpheli şahısla ilgili çarpıcı bir detayı paylaştı. Öte yandan Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan Serhat K. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yılmaz, tedavisinin evde süreceğini söyleyerek, "Acz içinde olan şahsın ifadesi geldi." dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Öztürk Yılmaz şöyle konuştu:

"İfadesinde şunu söylüyor, devlet büyüklerimize son dönemde yaptığım eleştiriler nedeni ile bana saldırı gerçekleştirmek istediğini ve onun bir şekilde beni cezalandırmak istediğini yazmış."

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

"Bu şahıs Tuzluca'dan gelmiş her ne hikmetse millet dolmuş parası bulamazken bu uçakla İstanbul'a gidiyor sırf bu iş için ve kendisi çağrılıyor."

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

"İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan tekrar otobüsle Ankara'ya geliyor. Ankara'da bazı planlar yapıyor."

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

"Yaptıktan sonra da gelip devlet büyüklerine yapmış olduğum eleştirilerin öcünü alabilmek için beni bıçaklıyor"

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Şüpheli Serhat K.'nın 1,5 milyon doların kaç liraya denk geldiğini araştırdığının polis kayıtlarına geçtiğini söyleyen Yılmaz şunları söyledi:

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

"Yani 1,5 milyon dolar karşılığında cinayet gerçekleştirmek için anlaştığını itiraf ediyor.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Devlet büyükleri dedikleri kimmiş, ben kimleri eleştirdim? Aslında olayın nereye gittiği çok açık belli, nereden talimat aldıkları, bağlantıları belli.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Öztürk Yılmaz, Allah'tan başka kimseden korkmaz. Yine söylüyorum yüreğiniz yetiyorsa kendiniz karşıma çıkın bana taşeronlarınızı göndermeyin" dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Parti programlarını aksatmayacağını söyleyen Yılmaz, "Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de bu şartlar altında siyaset yapıyoruz. Siyasetin ne kadar zor olduğunu ne kadar büyük bir elzem olduğunu, ne kadar ulvi bir şey olduğunu, aslında siyaset dışında bu düzeni devirecek başka bir şey olmadığını açıkça gösteriyor bu" ifadelerini kullandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

YENİLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI YILMAZ TABURCU EDİLDİ

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, bıçakla yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, bacağındaki yaraların derin olduğunu ve tedavisinin evde süreceğini belirtti.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Yılmaz, programlarını aksatmayarak sürdüreceğini kaydetti.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

ÖZTÜRK YILMAZ'I BIÇAKLAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan Serhat K. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran Serhat K, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından Serhat K, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Serhat K, savcılık ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik internette gördüğü ifadelerinden dolayı kızgınlık duyduğu Öztürk Yılmaz'ı cezalandırmak istediğini, olayda kullandığı bıçağı Ulus'ta bir halden aldığını, partinin genel merkezine taksiyle gittiğini ve olayın ardından bıçağı AŞTİ'de çöp kovasına attığını söyledi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Öldürme kastıyla hareket etmediğini, pişman olduğunu savunan Serhat K, kimseden talimat ve yardım almadığını, olayı kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, önceki gün, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yılmaz, hastaneden bugün taburcu edilmişti.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı bıçaklayan şahıs tutuklandı

Olayın ardından kaçan saldırgan ise Bolu'da yakalanmıştı.

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