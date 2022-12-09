2 çocuk annesi Yasemin Birbudak 10 bin çocuğun hayatına dokunup yüzünü güldürdü
Mersin'de Halk Eğitimde El Sanatları öğretmenliği yapan iki çocuk sahibi Yasemin Birbudak en yakın arkadaşının lösemi hastası kızından etkilenerek 10 sene önce kurduğu 'Tebessüm Gönüllüleri Grubu” sayesinde bugüne dek 10 bin çocuğun hayatına dokundu. 12 bin gönüllü sayısına çıkan destek grubu yalnızca lösemili çocukların değil, savaştan etkilenen, yangında mağdur olan çocukların imdadına koşuyor. Oyuncak, giyecek, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan grup, ihtiyaç sahibi çocukların yüzündeki tebessüm oluyor.
Halk Eğitimde El Sanatları öğretmenliği yapan iki çocuk annesi Yasemin Birbudak bir arkadaşının lösemi hastası çocuğundan etkilendi. Peşinden "Tebessüm Gönüllüleri Grubu" kurdu. Grup üyeleri arkadaşları ile birlikte önce Mersin ve çevresindeki lösemili çocukların hayatına dokundu. Onlara ıslak mendil, bebek bezi, terlik ve oyuncak hediye ederek balonlarla etkinlik düzenleyip moral verdi.
12 BİN GÖNÜLLÜYE ULAŞTI
Yasemin Birbudak'ın gönüllü gurubu sayısı kısa sürede 12 bin kişiye ulaştı. Hızla büyüyen gurup sadece lösemi çocuklara değil İzmir'den Van'a, Mersin'den Sinop'a kadar köy okullarındaki çocukların hayatına dokumaya başladı. Onların ihtiyaçlarının belirlenip bot, ayakkabı, çanta, kitap ve kırtasiye yardımı yaptı. Kış aylarında köy muhtarları ve milli eğitim yetkilileri ile görüşüp çocukların tek tek ihtiyaçlarını belirleyen onların hayatına dokundu.
ANAOKULLARINI DÖŞEDİ
Hızla büyüyen "Tebessüm Gönüllüleri Gurubu" üyeleri sadece kanserli ve köy okullarındaki çocukların hayatına dokunmadı. Bunun yanında 4 tane anaokullunun içini döşetip. Buradaki çocuklara her türlü yardımı ulaştırdı. Yine oyuncak, giyecek ve onların eğitimi için ihtiyaçlarını karşıladı. İhtiyaç sahibi çocukları ortaokula kadar takip ederek her yıl onların gereksinimlerin karşıladı.
YANGIN BÖLGELERNİDEKİ ÇOCUKLARA YETİŞTİ
Tebessüm Gönüllüleri Gurubu üyeleri Antalya, Marmaris ve Mersin yangınlarında günlerce arazide kalan itfaiye ekiplerine iç çamaşırı, fener ve kask desteğinde bulundu. Yangından mağdur olan köylü ailelerin çocuklarına da ulaştı. Onlara psikolojik destek verdi. Giysi ve oyuncak yardımında bulundu. Ailelerle irtibatı kesmeyerek sürekli olarak giysi, oyuncak yardımı desteklerini sürdürüyor.
Bu çocukların eğitim sürecinde de takip ettiklerini belirten Yasemin Birbudak, "Türkiye'ni genelinde gönüllü arkadaşımız var. Her noktaya 1 saate ulaşabiliyoruz" dedi.
SAVAŞ MAĞRUDU ÇOCUKLARA ULAŞTI
Tebessüm Gönüllüleri Gurubu üyeleri bütün bunların anında savaş mağduru çocuklara yardım elini uzattı. Reyhanlı ve Yayladağ yetim kamplarında savaş mağduru çocuklara giyecek erzak götürmeyi sürdürüyor.
Savaş mağruru çocukların yaşadıkları olumsuz psikolojiden kurtulmaları için onlara uzmanlar eşiğinde etkinlik düzenlediklerini de belirten Yasemin Birbudak, "Bir tek savaş mağduru çocuğun yüzünü güldürsek mutlu oluyoruz. Çocuklar melektir, Onları günahı yok" diye konuştu.
HEDEFİMİZ 20 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK
Tebessüm Gönüllüleri Gurubu kurucusu Yasemin Birbudak, bundan sonra hedeflerinin 20 bin çocuğa ulaşmak olduğunu söyledi. Lösemili çocukların kişisel olarak hayallerini de gerçekleştirdiklerini belirten Birbudak, "Lösemili bir çocuğumuz Güney Kore'ye gitmek istiyordu. Hayalini gerçekleştirdik. Lösemili çocuklara tiyatro düzenliyoruz. Kısaca çocukların yüzlerinin gülünce biz de mutlu oluyoruz. Bütün yorgunluğumuz gidiyor" dedi.
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