2 çocuk annesi Yasemin Birbudak 10 bin çocuğun hayatına dokunup yüzünü güldürdü

ANAOKULLARINI DÖŞEDİ

Hızla büyüyen "Tebessüm Gönüllüleri Gurubu" üyeleri sadece kanserli ve köy okullarındaki çocukların hayatına dokunmadı. Bunun yanında 4 tane anaokullunun içini döşetip. Buradaki çocuklara her türlü yardımı ulaştırdı. Yine oyuncak, giyecek ve onların eğitimi için ihtiyaçlarını karşıladı. İhtiyaç sahibi çocukları ortaokula kadar takip ederek her yıl onların gereksinimlerin karşıladı.