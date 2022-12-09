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Ankara'da feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti | Özge Ulusoy'un babası da aynı yerde kaza yapmıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Ankara’da feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti | Özge Ulusoy’un babası da aynı yerde kaza yapmıştı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla savrulup yola düşen, başka bir otomobilin de üzerinden geçtiği T.C. (15), yaşamını yitirdi. Aynı bulvarda bir haftada 2'nci kez ölümlü kaza meydana geldi.

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