Trabzon’da acil serviste korkunç olay! Doktor ve sekreter dehşeti yaşadı
Trabzon’da, hastanenin acil servisinde müşahedeye yönlendirme yüzünden çıkan tartışmada doktor Arslan Kalay’ı darbedip, sekreter Gülcan Birinci’ye hakarette bulunduğu gerekçesiyle hasta T.Ç. ile oğlu D.Ç., gözaltına alındı.
Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisine dün akşam gelen hasta T.Ç., doktor Arslan Kalay'ın tedavisinin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirildi.
Bu sırada kendilerine bağırarak yönlendirileme yapıldığını öne süren hasta ve yanındaki oğlu D.Ç. ile doktor Arslan Kalay ve sekreter Gülcan Birinci arasında tartışma çıktı.
Arbedeye dönüşen olayda doktor Kalay, başından hafif yaralandı.
'Beyaz kod' verilmesiyle hastaneye, polis ekipleri sevk edildi.
Baba ve oğlu, doktoru darbederek sekretere hakarette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.
"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Hastaneye gelerek bilgi alan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, olayı kınadıklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Arzu ve hak etmediğimiz bir olay. Gerçekten cansiperane ve özveriyle çalışan sağlık ordumuz var. Böyle yoğun iş yükü içerisinde bu tür olaylar her birimizi derinden yaralıyor, iş şevkimizi kırıyor. Doktor ve sekreterimizin fiziksel anlamda bir sorunları yok çok şükür ama psikolojik olarak yıprandıklarını söylemek gerekiyor. Arkadaşımız çok güzel hastamızla ilgileniyor. Tedavisi için sarı alana yönlendiriliyor. Sekreterimiz de biraz beklemelerini, evrakları alarak gitmeleri gerektiğini söylüyor. O da 'Niye bağırıyorsun?' diyerek bir yaklaşım sergiliyor sekreterimize sonra doktor bey, çıkarak bağırma söylemi olmadığını söylüyor. Diğer hastaya bakacakken kendisine fiili müdahalede bulunuluyor. Hiçbir insan, bu tür şiddeti hak etmiyor. Ortada bir kusur da yok, herhangi bir olay, biz kaynaklı bir sorun da yok. Yanlış anlaşılma varsa şikayet mekanizmasının işletilmesi gerekiyor. Hiç kimsenin kimseye şiddet kullanma hakkı yoktur" dedi.
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