Hilal Adıyaman öldürüldü mü intihar mı etti? Dikkat çeken gerçek ortaya çıktı

"SUÇSUZUM, EŞİMİ KAYBETTİM"

Eşini intihara zorladığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenen sanık Musa Adıyaman, "Ben kesinlikle, 'Seni öldürürüm' şeklinde bir şey söylemedim. Ben Hilal'in annesini aradığımda beni aldattığını söyledim. Hatta Hilal de annesine 'Şeytana uydum' dedi. Ben suçsuzum, mağdurum, eşimi kaybettim" diye konuştu.



Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Musa Adıyaman'ın 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle eşini intihara mecbur etmek' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.



