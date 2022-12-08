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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Finlandiyalı mevkidaşı Kaikkonen'le görüştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Finlandiyalı mevkidaşı Kaikkonen’le görüştü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi. Bakan Akar ve mevkidaşının baş başa görüşmesi başladı.

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