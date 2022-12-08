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Son dakika: Şişli’de yangın paniği: Otelde konaklayanlar hızla tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Son dakika: Şişli’de yangın paniği: Otelde konaklayanlar hızla tahliye edildi

İstanbul Şişli'de otel odasında çıkan yangında dumanlar üst katları da kapladı. Oteldekiler itfaiye ekipleri yardımı ile dışarıya çıkartılırken dumandan etkilenen bir kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

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