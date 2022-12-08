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Eliyle otobüsü durdurmaya çalıştı! Faciadan kıl payı dönüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Eliyle otobüsü durdurmaya çalıştı! Faciadan kıl payı dönüldü

İzmir'in Dikili ilçesinde el freni çekilmediği iddia edilen belediye otobüsü sürüklenince, şoför de eliyle aracı durdurmak istedi. Facianın eşiğinden dönülen kaza bir araç kamerası tarafından görüntülenirken, otobüsün arkasında sürüklenen şoförün yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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