Vicdansız anne SMA’lı doğduğu için bebeğini ölüme terk etti! Dededen torunu için insanlık dışı sözler "Götürün çöpe atın"

GÖKTUĞ İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYANIN YÜZDE 76'SI TAMAMLANDI

Göktuğ'un şu ana kadar dört doz ilaç aldığını beşinci dozu bazı kriterler nedeniyle alamadığını ancak ilerleyen süreçte bu ilacı da almayı başaracaklarına inandığını dile getiren Altunöz "Şu an bir ilacın dört dozunu aldı beşinci dozda kriterlere takıldık. Önümüzdeki süreçte İnşallah bu dozlarımızı da alacağız. Sağlık Bakanlığı'ndan ret kararı geldi. Kriterler kaldırıldı diye iki ay önce resmi gazetede yazı yayınlanmıştı. Şuan mahkeme sürecimiz var ondan sonra Göktuğ tedaviden faydalanacak. Kampanya şuan yüzde 76'da yüzde 24'ü kaldı. Gen tedavisini de aldıktan sonra sağlığına kavuşacak" ifadelerini kullandı.