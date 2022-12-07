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Vicdansız anne SMA’lı doğduğu için bebeğini ölüme terk etti! Dededen torunu için insanlık dışı sözler "Götürün çöpe atın"

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Vicdansız anne SMA’lı doğduğu için bebeğini ölüme terk etti! Dededen torunu için insanlık dışı sözler Götürün çöpe atın

Bu olaya yürek dayanmaz! Annesi tarafından SMA teşhisi konduktan sonra ölüme terk edilen Göktuğ bebek hayat mücadelesi veriyor. Doktorların "annesine ihtiyacı var" dediği talihsiz Göktuğ bebeği istemeyen annesinin ailesi de "Alın çocuğu çöpe atın" dedi. Kan donduran o sözler, kameralara saniye saniye yansıdı.

Doğuştan SMA Tip 1 hastası olan 20 aylık Göktuğ bebek yaşam mücadelesi veriyor. İddiaya göre bebeğe SMA hastası olduğunun tespit edilmesinin ardından eşinden kocasından Bedriye Dere, babasının evine yerleşti. Dere, bu süre boyunca çocuğunu görmeye de gelmedi.

Doktorların ısrarla "çocuğun anneye ihtiyacı var" demesine rağmen Bedriye Dere ve babası Ali Can Dere çocuğu istemediklerini söyledi.

"ÇOCUĞU İSTEMİYORUZ GÖTÜR ÇÖPE AT"

Son olarak geçtiğimiz aylarda çocuğu annesine götüren çaresiz baba Atakan Altunöz burada aldığı cevap karşısında şok oldu.

Hasta doğan bebeği annesi terk etti! Çöpe atın HASTA DOĞAN BEBEĞİ ANNESİ TERK ETTİ! "ÇÖPE ATIN"

Göktuğ'un dedesi, "Biz bu çocuğu istemiyoruz götür çöpe at" dedi.

Yaşanan bu anlar ise orada bulunan bir kişi tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Aldığı cevap karşısında yıkılan talihsiz adam mecburen çocuğu yeniden evine getirdi.

ACILI BABA: ÖLÜRSE SEVİNECEKLER

Göktuğ'u annesinin hasta olduğu için istemediğini iddia eden baba Atakan Altunöz "Göktuğ SMA tip 1 hastası ve 7 aylıkken teşhis konuldu. Doğuştan gelen bir hastalık ama teşhisi biraz geç konuldu. Teşhis konulduktan iki hafta sonra annesi tarafından terk edildi. Yaklaşık 10 aydır düzenlediğimiz kampanyada yüzde 76'sını tamamladık. Göktuğ'la beraber hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Annesi ben bu çocuğa bakamam diye babasının evine yerleşti. Çocuk hasta olduğu için istemiyor götürün çöpe atın diyor. Eşimin ailesi de çocuğu istemiyor. Hatta ölürse sevineceklerini ifade ettiler" dedi.

HAYATTAKİ TEK GAYEM EVLADIMI YAŞATABİLMEK

Kendisinin tek amacının çocuğunu yaşatabilmek olduğunu dile getiren Altunöz imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek "Benim bu hayattaki tek gayem evladımı yaşatabilmek. Ne yazık ki bunu tek başıma yapamıyorum. Göktuğ'un yaşayabilmesi için yurtdışındaki tedaviyi alması gerekiyor. Ben buradan tüm Türkiye'den yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÖKTUĞ İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYANIN YÜZDE 76'SI TAMAMLANDI

Göktuğ'un şu ana kadar dört doz ilaç aldığını beşinci dozu bazı kriterler nedeniyle alamadığını ancak ilerleyen süreçte bu ilacı da almayı başaracaklarına inandığını dile getiren Altunöz "Şu an bir ilacın dört dozunu aldı beşinci dozda kriterlere takıldık. Önümüzdeki süreçte İnşallah bu dozlarımızı da alacağız. Sağlık Bakanlığı'ndan ret kararı geldi. Kriterler kaldırıldı diye iki ay önce resmi gazetede yazı yayınlanmıştı. Şuan mahkeme sürecimiz var ondan sonra Göktuğ tedaviden faydalanacak. Kampanya şuan yüzde 76'da yüzde 24'ü kaldı. Gen tedavisini de aldıktan sonra sağlığına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

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