Skandal iddia ortalığı ayağa kaldırdı! Özel tıp merkezindeki bir doktordan hastaya tuzak! Morfin bağımlısı haline getirip yüz binlerce lirasını aldı
İstanbul Esenyurt’ta özel bir tıp merkezinde görev alan bir doktor, iddiaya göre böbrek ağrısı rahatsızlığıyla tedavi olmaya gelen hastasını morfin bağımlısı haline getirdi. Hastaya evinde, tıp merkezinin otoparkında morfin veren doktor, hemen hemen 700 bin lirasını aldı. Bağımlı duruma gelen ve sözde tedaviyi karşılayabilmek için borç batağına giren talihsiz hasta, avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.
Olay geçen Eylül ayında Esenyurt Avrupa Tıp Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki E.Y. adlı vatandaş, böbrek taşı şikayetiyle tıp merkezine müracaat etti. Hastanede görevli doktor Muzaffer B., kendisine ilaç tedavisi uygulanacağını ve rahatlatacağını söyledi.
AĞRILARIN AZALACAK DEDİ MORFİN BASTI
Hastaya, doktor tarafından morfin enjekte edildi. Morfin alınca ağrıları azalan hasta Erol Y., gün aşırı hastaneye gitmeye başladı. Her gidişte doktor tarafından hastaya morfin enjekte edildi. Ancak bir süre sonra günlük doz miktarının artması ile Erol Y. hastane tarafından kara listeye alındı.
GÜNLÜK 12 DOZA KADAR…
Doktor Muzaffer B., artık morfin bağımlısı hale gelen hastası Erol Y.'ye bu kez başka çözümler önerdi.
Bağımlılığı artan Erol Y. ise günlük 3 bin TL'yi bulan masrafları karşılamak için ailesinden, akrabalarından borç aldı. Durum, doktora yaklaşık 700 bin TL parasını kaptıran hasta Erol Y.'nin eşinin şüphelenmesiyle ortaya çıktı. E.Y., avukatı aracılığıyla emniyete giderek doktordan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
"FARKLI İNSANLAR GETİR ONLARIN ÜZERİNE YAZALIM SANA UYGULAYALIM"
Yaşanan süreci anlatan Erol Y., "Böbrek taşı tedavisi için geldiğim hastanede bana morfin ilacı yapıldı. Günlük bir doz yapılıyor. Fazlası yapılmıyor. Bu ilacı sürekli yaptırdığım için hastane beni kara listeye aldı. Doktor bana, 'Dışarıdan farklı insanlar getir onların üzerine yazalım sana uygulayalım' dedi. Hastanede 200 TL idi. Dışarıdan getirirsem kendisi bana 3 bin TL'ye yapacağını söyledi. Beni bağımlı yaptılar. Toplamda 700 bin TL paramı aldılar. Gönderdiğim paraların dekontları var. Hastanede doktor ve iki hemşire bana ilacı uyguladı. 'Tedavine iyi gelecek, ağrılarını kesecek' böyle söyleyerek bana yaptılar. Doktor tedaviyi 12 doza kadar çıkarttı. İlaçlar bana, hastanenin acil kısmında, otoparkta ve evimde gizli gizli yapılıyordu. Doktor temin ediyor, iki hemşire bana uyguluyordu" dedi.
Hastanın avukatı Ceylan Irmak Beşiroğlu ise "Esenyurt'ta bir genç daha uyuşturucu ve uyarıcı maddeye alıştırıldı. Ama bu defa maalesef sağlık görevlileri tarafından. Kendisine tedavi edileceği vaat edilerek hastanede uygulanan bir doz ilaç 12 doza kadar çıkartılıp, yasaklı, narkotik içeren bir maddeyle bağımlı hale getirildi. Daha sonra rahatsızlığının artması sonucunda aile durumu fark edip, bunun ilaç olmadığını bağımlılık yapan bir madde olduğunu tespit edip, ilgililer hakkında şikayette bulundular" diye konuştu.
İddiaya konu olan Avrupa Tıp Merkezi, yaşananları doğrularken doktor Muzaffer B ve hemşire Musa K.'nın tıp merkezi ile ilişkisi kesildiğini açıkladı.
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