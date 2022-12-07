Melih Kalkan hayatını kaybetti! Acı haberi Cantuğ Özsoy duyurdu!

KİSTİK FİBROZİS NEDİR?

Kistik fibrozis (KF) kalıtsal/ genetik bir hastalıktır. Çocuklar bu hastalıkla doğarlar. Hastalık bulaşıcı değildir, solunum sistemi ve sindirim sistemi olmak üzere birçok sistemi birden etkileyebilir.