Melih Kalkan hayatını kaybetti! Acı haberi Cantuğ Özsoy duyurdu!
Son dakika haberine göre Unlost adlı yayıncı Cantuğ Özsoy ile yaptığı yayınlarla tanınan 14 yaşındaki yayıncı Melih Kalkan, kistik fibrozis hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Unlost adlı yayıncı Cantuğ Özsoy ile yaptığı yayınlardan ünlenen küçük oyuncu Melih Kalkan, kistik fibrozis hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi Cantuğ Özsoy duyurdu: "Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu.
Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur."
KİSTİK FİBROZİS NEDİR?
Kistik fibrozis (KF) kalıtsal/ genetik bir hastalıktır. Çocuklar bu hastalıkla doğarlar. Hastalık bulaşıcı değildir, solunum sistemi ve sindirim sistemi olmak üzere birçok sistemi birden etkileyebilir.
KF'e neden olan genetik değişiklik nedeni ile KF'li hastalarda vücuttaki bütün salgılar susuz, koyulaşmış ve yoğun kıvamda olup akışkan özelliği kaybolmuştur.
Bu nedenle; akciğer, karaciğer, pankreas, barsaklar gibi organların kanallarında salgılar birikerek tıkanmaya, enfeksiyonlara ve hasara neden olmaktadır.
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