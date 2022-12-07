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Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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Samsun’da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir kıraathane önünde oturan S.T. ve F.Ç'yi 15 Kasım'da silahla yaralayan Ö.K.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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