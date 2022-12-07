Bolu'da bir garip olay! Anne ile kızı karşı karşıya geldi, çarpıcı oklava ayrıntısı
Bolu'da bir garip olay yaşandı. Bir anne, kızının sevgilisi olduğunu fark edince ayrılmasını istedi. Bu isteği geri çevrilen anne, kızını oklavayla dövmeye başladı. N.B., annesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunarak hakkında 3 seneye kadar hapis talebiyle dava açıldı. Hakim, 'Bana vuran o ve dayak yiyen benim' diyen annenin, kızı hakkında suç duyurusunda bulunması doğrultusunda karar aldı.
Bolu'da gerçekleşen olayda kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrenen anne, kızından ayrılmasını istedi. Bu isteği yerine gelmeyen anne, kızını oklavayla dövdü.
3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Yaşanan olay sonrasında N.B. annesi hakkında şikayetçi olurken 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anne davanın görülen duruşmasında "Bana vuran o ve dayak yiyen benim" dedi. Duruşmayı erteleyen mahkeme, tutuksuz sanık Cemile B.'nin kızı hakkında suç duyurusunda bulunması yönünde karar aldı.
KIZINI OKLAVA İLE DÖVDÜ
Cemile B., yaklaşık 6 ay önce sevgilisi olduğunu öğrendiği kızı N.B.'ye sinirlendi. Cemile B., iddiaya göre kızından, sevgilisinden ayrılmasını istedi. Ancak N.B., annesinin bu isteğini yerine getirmedi. Cemile B, bunun üzerine kızını oklava ile dövdü. N.B. de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
"DAYAK YEMEKTEN KORKUYORUM"
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Cemile B. hakkında 'Alt soya saldırı' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle Bolu 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada N.B., annesinden şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Annem sevgilimden ayrılmadığım için beni sürekli dövüyordu. Okula bile elim yüzüm mosmor bir şekilde gitmek zorunda kaldım. Annemle geçinemediğim ve korkum nedeniyle devlete sığınmak zorunda kaldım. Bunu kendi isteğimle yaptım. Dayak yemekten korkuyorum ve öz annemden davacı, şikayetçiyim" dedi.
"BANA VURAN O VE DAYAK YİYEN BENİM"
Duruşmada, kendisini savunan Cemile B. ise "Kızım yaşının küçük olmasına rağmen kendine sevgili edindi. Bir anne olarak onu düşünüp ayrılmasını istedim. Sürekli okuldan kaçıyordu. Hatta arabamızı bile alıp, kaçmaya çalıştı. Engelledik. Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" diyerek kendini savundu.
İfade ve savunmaların ardından duruşma ertelenirken, Cemile B.'nin ifadesi sebebiyle kızı hakkında 'Üst soya saldırı' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunması yönünde karar verildi.
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