İstanbul için flaş uyarı! Perşembe günü başlıyor | Meteoroloji 5 günlük hava tahmini raporunu yayınladı| Kar ve sağanak... Soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI...

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunu yanıtladı. Tek, A Haber ekranlarında şu açıklamaları yaptı: "Hafta başından itibaren yağışlı hava ortadan kalkacak. Yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimale var.

Sıcaklıklar bu seviyede devam edecek. İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz.