İstanbul için flaş uyarı! Perşembe günü başlıyor | Meteoroloji 5 günlük hava tahmini raporunu yayınladı| Kar ve sağanak... Soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı
Aralık ayının gelmesiyle birlikte soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Bazı illerde aniden bastıran kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlarken, soğuk havaların bu hafta da devam edeceği belirtildi. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda İstanbul ve birçok il için flaş uyarı geldi. Uzmanlar ise İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt verdi.
Aralık ayının gelmesiyle birlikte yurda giriş yapan soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı . Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınlarken bazı illere kar ve sağanak uyarısında bulundu.
SİBİRYA SOĞUKLARI ETKİLİ OLUYOR
Sibirya üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası vatandaşları üşütüyor. Yurdun doğu kısmında başlayan ani kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da Perşembe günü başlayacak olan sağanak yağışların yeni hafta da devam edeceğil belirtildi.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI...
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunu yanıtladı. Tek, A Haber ekranlarında şu açıklamaları yaptı: "Hafta başından itibaren yağışlı hava ortadan kalkacak. Yarın için Trakya ve İstanbul'da zayıf bir yağış ihtimale var.
Sıcaklıklar bu seviyede devam edecek. İstanbul gündüz 15 gece 8 derecelerde olacak. Lodos ve sis etkili olacak. Ayın 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz.
Ayın 20'sinden sonra soğuk hava gelecek. Önümüzdeki hafta sonu ise sağanak yağışlar var. Bir sonraki hafta ise İstanbul'da sıcaklıklar 18-19 derecelere kadar çıkacak…"
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 5 gün etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.
8 ARALIK PERŞEMBE
12 ARALIK PAZARTESİ
DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA ETKİLİ OLDU
Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Tunceli'de bazı bölgeler karla kaplandı, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Erzurum'da dün akşam başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaz örtüyle kapladı.
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 2,9 derece ölçüldüğü kentte, yollarda buzlanma oluştu.
Vatandaşlar sabah araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, çocuklar ise kartopu oynadı.
Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 19 santimetre ölçüldü.
Vatandaşlardan Yavuz Bayram, AA muhabirine, sabah uyandığında karla karşılaşınca sevindiğini belirterek, "Uzun süredir kar yağmıyordu ve nihayet yağdı. Artık şehir 4-5 ay kar altında kalacak. Her mevsim gibi kışın da ayrı bir güzelliği var." dedi.
ARDAHAN VE AĞRI'NIN YÜKSEKLERİNE KAR YAĞDI
Yüksek kesimlerine kar yağan Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Park halindeki araçların camlarında buzlanma meydana geldi.
Ağrı'da da dağlık bölgelerde kar yağışı etkili oldu.
Soğuk havanın etkisi altındaki kentte, araç camları buz tuttu, köyler kar yağışıyla beyaza büründü.
TUNCELİ'NİN İLÇELERİNDE KAR ETKİLİ OLDU
Tunceli'nin Pülümür, Nazımiye, Hozat ve Ovacık ilçelerinde ise güne karla uyanan vatandaşlar, araçların üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.
Bazı besiciler kar örtüsüyle kaplanan meralarda keçi ve koyunlarını otlatmaya çalıştı.
Karayolları 86. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda kar küreme çalışması başlattı.
KARS'TA KAR YAĞIŞI VE SİS SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Kars'ta da iki gündür aralıklarla etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkisini artıran kar ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürüttü.
Sarıkamış ilçesinde ise sabah saatlerinde yağan kar ile Sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 2. etap pistlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
İlçede vatandaşlar araçlarının üzerine yağan karı temizledi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı, akşam saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 12°C
Parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimleri, mersin çevreleri ile gece saatlerinde Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Aksaya ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu
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