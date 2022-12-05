Bursa’da eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı! Hakan Köksal ile Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti | Alev topuna döndü: 380 bin voltla gelen ölüm

Bursa geçtiğimiz hafta . Hakan Köksal ile Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken, uçağın düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çevrim santralinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, düşen uçağın 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direği ve tellerine dokunduğu, bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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