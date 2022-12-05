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Haberler Galeri Bursa’da eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı! Hakan Köksal ile Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti | Alev topuna döndü: 380 bin voltla gelen ölüm

Bursa’da eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı! Hakan Köksal ile Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti | Alev topuna döndü: 380 bin voltla gelen ölüm

Bursa geçtiğimiz hafta . Hakan Köksal ile Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken, uçağın düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çevrim santralinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, düşen uçağın 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direği ve tellerine dokunduğu, bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:51
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Bursa’da eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı! Hakan Köksal ile Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti | Alev topuna döndü: 380 bin voltla gelen ölüm

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçtiğimiz hafta eğitim uçağı düştü. İki kişinin hayatını kaybettiği kazada uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken, kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bursa’da eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı! Hakan Köksal ile Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti | Alev topuna döndü: 380 bin voltla gelen ölüm

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Bursa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken uçağın düşme anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Bursa’da eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı! Hakan Köksal ile Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti | Alev topuna döndü: 380 bin voltla gelen ölüm

Görüntülerde düşen uçağın kanadının Ovaakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santralindeki yüksek gerilim direği ve teline dokunduğu bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü.

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Bursa’da eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı! Hakan Köksal ile Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti | Alev topuna döndü: 380 bin voltla gelen ölüm

380 BİN VOLTLA GELEN ÖLÜM!

Gerilim hattından çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektriğin geçtiği öğrenildi.

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Bursa’da eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı! Hakan Köksal ile Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti | Alev topuna döndü: 380 bin voltla gelen ölüm

Kazada hayatlarını kaybeden 54 yaşındaki pilot işadamı Hakan Köksal ile 22 yaşındaki güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın elektrik akımına kapılıp mı yoksa düşmeye bağlı olarak mı öldükleri otopsi raporu sonrası belirlenecek.