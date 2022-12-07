Bursa'da 21 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı! Vakalarla ilgili soruşturma başlatıldı
YAŞAM İHA
Bursa'da 21 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme vakaları ile ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, bir lisenin yemekhanesinde yemek yiyen 21 öğrenci hastalandı.
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Durumu öğretmenlerine bildirmeleri üzerine liseye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ambulanslar gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenciyi çevre hastanelere kaldırdı.
TABURCU OLDULAR
21 öğrenci yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.
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