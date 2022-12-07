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Bursa'da 21 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı! Vakalarla ilgili soruşturma başlatıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Bursa’da 21 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı! Vakalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'da 21 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme vakaları ile ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, bir lisenin yemekhanesinde yemek yiyen 21 öğrenci hastalandı.

OKULA ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumu öğretmenlerine bildirmeleri üzerine liseye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulanslar gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenciyi çevre hastanelere kaldırdı.

TABURCU OLDULAR

21 öğrenci yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zehirlenme vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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