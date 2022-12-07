Görenler gözlerine inanamadı: Tam 30 metre uzunluğunda! O ilde ortaya çıktı
Türkiye’nin en büyük fındık ağacı Giresun’da fındık tarımı yapılmayan ilçelerinden birisi olan Çamoluk'ta bulundu. İlçenin Ozan köyünde 30 metre boyundaki doğal fındık ağacının ‘Anıt Ağaç’ olarak korumaya alınması istendi.
Arazisinde bulunan fındık ağacının Türkiye'nin en büyük fındık ağacı olduğunu ileri süren Temel Altun, "Evimizin hemen yanı başındaki bahçesinde kim tarafından dikildiği ya da nasıl yetiştiği bilinmeyen fındık ağacı, tamamen doğal, herhangi bir ilaçlama, gübreleme gibi bakım yapılmadan kendi başına yaşamını sürdürüyor.
Babamdan dedemden beri bildiğimiz ve dedemin babasından kaldığı söylenen bir fındık ağacı. Her sene fındığını topluyoruz, ancak bir sene çok oluyor, bir sene az oluyor. Çocukluğumda ağacına çıkarak sallayarak topluyorduk ama şimdi yere döküleni toplayabiliyoruz. Topladığımız fındığı satmıyoruz, çerezlik olarak kullanıyoruz. Fındık ağacını merak edip, incelemeye gelenler oluyor, şaşırıyorlar" dedi.
ANIT AĞAÇ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK
Fındık ağacının 'Anıt Ağaç' olarak tescillenmesi için gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirten Çamoluk Ziraat Odası Başkanı Ali Tatar ise "İlimizin, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde fındık tarımı yapılmamaktadır. Buna rağmen çok nadiren bazı bölgelerde fındık ağaçları bulunmaktadır.
Ancak Çamoluk ilçemizin Ozan köyündeki bu fındık ağacının net yaşı bilinmemekle birlikte Türkiye'deki en büyük fındık ağaçlarından birisine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu fındık ağacının bir değer olduğunu, korunması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce yetkililer bu fındık ağacıyla ilgili bir çalışma yaptı.
Tek gövdeli oluşu, bu fındık ağacının anıt ağaç olma özelliğini daha da artırıyor. Bu doğal fındık ağacının koruma altına alınması için Anıtlar Yüksek Kurulu'na bildirimde bulunacağız" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SON DAKİKA AKARYAKIT İNDİRİMİ! Benzin ve motorine indirim yolda! 1 LT benzin, motorin, LPG KAÇ TL olacak?
- EYT'de YAŞ ŞARTI EŞİKTE! 1999 öncesi için kadınlarda ve erkeklerde kritik rakam AÇIKLANDI! EYT'de şartlar değişecek mi?
- Fenerbahçe-Alanyaspor maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI!
- 2022 TOKİ KARABÜK KURA SONUÇLARI İSİM İSİM LİSTE! Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice...Karabük TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!
- Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Çöp Adam'ın derlemesi ağızları açık bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Çöp Adam'ın sonu hayret uyandırdı! Halbuki o isim...
- BİLSEM 2023 sınavı ne zaman yapılacak? TAKVİM AÇIKLANDI! BİLSEM sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 Aralık ayı Mazot ve Gübre Desteği yattı mı? Ziraat Bankası MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA EKRANI!
- KPSS DHBT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? KPSS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2023 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM duyurmuştu! DGS başvuruları hangi tarihte yapılacak? 2023 DGS SINAV TAKVİMİ!
- 8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! En çok hangi burçlar etkilenecek? Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...
- Hayranları çilekeş olacak! Gönül Dağı'nda ayrılık rüzgarı esiyor! Başrolün vedası final iddialarını körükledi!