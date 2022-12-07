Görenler gözlerine inanamadı: Tam 30 metre uzunluğunda! O ilde ortaya çıktı

Babamdan dedemden beri bildiğimiz ve dedemin babasından kaldığı söylenen bir fındık ağacı. Her sene fındığını topluyoruz, ancak bir sene çok oluyor, bir sene az oluyor. Çocukluğumda ağacına çıkarak sallayarak topluyorduk ama şimdi yere döküleni toplayabiliyoruz. Topladığımız fındığı satmıyoruz, çerezlik olarak kullanıyoruz. Fındık ağacını merak edip, incelemeye gelenler oluyor, şaşırıyorlar" dedi.