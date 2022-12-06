Mardin’de taşlı sopalı kavga! 3 aile birbirine girdi

Taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda 12 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği B.T., M.T., A.Y., B.Y., D.Y., M.Y., Y.Y., A.Y., N.B., A.B., R.B. ve Y.C. ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Polis ekipleri de olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çok sayıda taş, sopa ve boş kovan buldu.