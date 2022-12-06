Mardin’de taşlı sopalı kavga! 3 aile birbirine girdi
YAŞAM DHA
Mardin'de, 3 aile arasında adliye önünde çıkan; taş, sopa ve silah kullanılan kavgada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
Taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda 12 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği B.T., M.T., A.Y., B.Y., D.Y., M.Y., Y.Y., A.Y., N.B., A.B., R.B. ve Y.C. ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Polis ekipleri de olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çok sayıda taş, sopa ve boş kovan buldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de K, Ş, S harfleri varsa emekliliğiniz iptal olabilir! Hemen e-Devlet'ten sigorta dökümünüzü kontrol edin!
- Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- AÖL sınavları ne zaman? 2022-2023 Açık Lise sınavları hangi gün, saat kaçta? Açık öğretim Lisesi sınavları online mı, yüz yüze mi?
- Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu’nun eski eşi meğer kendisinden daha ünlüymüş! Şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen o isim…
- Konya'da askeri uçak nereye düştü? Konya'da son durum ne? Pilotun sağlık durumu nasıl? Konya'da düşen uçağın modeli ne?
- Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil'in eşi bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz... O da oyuncu çıktı
- İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? Son durum...
- Sağlık Bakanlığı 23 bin 585 uzman doktor alımı | 2023'te 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru... Kontenjan ve şartlar
- İSKİ saat vererek duyurdu! İstanbul'da 21 saat su kesintisi... 6 Aralık Beşiktaş ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek?
- Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta? Behzat Ç. 2022 hangi kanalda? Yeni bölümü nereden izleyebilirim?
- Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla arasındaki konuşmayı anlattı canlı yayında herkesi güldürdü! “Benimki ilk zamanlar…”
- Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor?