İstanbul’da dehşete düşüren olay! Annesini yakmaya çalışmıştı bu kez evini yaktı
İstanbul’da daha önce 64 yaşındaki annesi Mecbure Yaşar'ı üzerine benzin dökerek yakmak isteyen Yasin Yaşar, bu kez iddialara göre annesinin evini ateşe verdi. Evi yaktıktan sonra kaçtığı iddia edilen Yasin Yaşar'ı yakalamak için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Mecbure Yaşar ile oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda 3 Nisan 2022'de tartışma yaşanmıştı.
Tartışma üzerine uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 25 yaşındaki Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek yakmak istemişti. Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtarmıştı. Olayın ardından tutuklanan Yasin Yaşar geçen aylarda cezaevinden çıktı.
BU KEZ EVİ YAKTI
Yasin Yaşar, iddialara göre bu kez de annesi Mecbure Yaşar'ın Yayla Mahallesi'nde bulunan evini yaktı. Evin yandığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekipleri bildirdi.
Polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri yanan evi kısa sürede söndürdü. Evi yaktıktan sonra kaçtığı iddia edilen Yasin Yaşar'ı yakalamak için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Anne Mecbure Yaşar, "Ben devletten yardım istiyorum. Evimi tamir etsinler. Kimin yaktığını bilmiyorum. Ben hastanedeydim. Bana telefon geldi evin yanıyor diye." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- AÖL sınavları ne zaman? 2022-2023 Açık Lise sınavları hangi gün, saat kaçta? Açık öğretim Lisesi sınavları online mı, yüz yüze mi?
- Gecenin Ucunda'nın Ahmet'i Sarp Levendoğlu’nun eski eşi meğer kendisinden daha ünlüymüş! Şimdilerde güzelliğiyle büyüleyen o isim…
- Konya'da askeri uçak nereye düştü? Konya'da son durum ne? Pilotun sağlık durumu nasıl? Konya'da düşen uçağın modeli ne?
- Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Firuze’si Pelin Akil'in eşi bakın kim çıktı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz... O da oyuncu çıktı
- İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? Son durum...
- Sağlık Bakanlığı 23 bin 585 uzman doktor alımı | 2023'te 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru... Kontenjan ve şartlar
- İSKİ saat vererek duyurdu! İstanbul'da 21 saat su kesintisi... 6 Aralık Beşiktaş ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek?
- Behzat Ç. Çekiç ve Gül yayınlandı mı, saat kaçta? Behzat Ç. 2022 hangi kanalda? Yeni bölümü nereden izleyebilirim?
- Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla arasındaki konuşmayı anlattı canlı yayında herkesi güldürdü! “Benimki ilk zamanlar…”
- Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? 2022 sözleşmeli memura kadro şartları neler? Kimleri kapsıyor?
- Ehliyet affı son dakika: 1 milyon sürücüye ehliyet affı için tarih açıklaması! Meclis'e geliyor... 2022'de ehliyet affı çıkacak mı?