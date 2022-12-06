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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Annesini yakmaya çalışmıştı bu kez evini yaktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Annesini yakmaya çalışmıştı bu kez evini yaktı

İstanbul’da daha önce 64 yaşındaki annesi Mecbure Yaşar'ı üzerine benzin dökerek yakmak isteyen Yasin Yaşar, bu kez iddialara göre annesinin evini ateşe verdi. Evi yaktıktan sonra kaçtığı iddia edilen Yasin Yaşar'ı yakalamak için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Mecbure Yaşar ile oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda 3 Nisan 2022'de tartışma yaşanmıştı.

Tartışma üzerine uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 25 yaşındaki Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek yakmak istemişti. Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtarmıştı. Olayın ardından tutuklanan Yasin Yaşar geçen aylarda cezaevinden çıktı.

BU KEZ EVİ YAKTI

Yasin Yaşar, iddialara göre bu kez de annesi Mecbure Yaşar'ın Yayla Mahallesi'nde bulunan evini yaktı. Evin yandığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekipleri bildirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri yanan evi kısa sürede söndürdü. Evi yaktıktan sonra kaçtığı iddia edilen Yasin Yaşar'ı yakalamak için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Anne Mecbure Yaşar, "Ben devletten yardım istiyorum. Evimi tamir etsinler. Kimin yaktığını bilmiyorum. Ben hastanedeydim. Bana telefon geldi evin yanıyor diye." dedi.

Annesini benzin döküp yakmaya çalıştı ANNESİNİ BENZİN DÖKÜP YAKMAYA ÇALIŞTI
Çocuğu üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı ÇOCUĞU ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP YAKMAYA ÇALIŞTI

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