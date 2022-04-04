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Olmaz olsun böyle evlat! Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ikamet eden Mecbure Yaşar, öz oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmak istendi. 64 yaşındaki talihsiz kadını öteki oğlu kurtarırken, tüm bu olanlar yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mecbure Yaşar, yaşadığı kabusu anlatırken gözyaşlarına hakim olamazken "Kaçarken üç kere düştüm. Kaçamadım, gücüm yok düştüm, süründüm. Ormanın içine kaçtım. Beni yakmaya çalıştı. Sonra arabayı yaktı" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 04.04.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 15:34
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Olmaz olsun böyle evlat! Sultangazi’de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

Olay geçen gün saat 11.00 sularında Yayla Mahallesi'nde yaşandı. 64 yaşındaki Mecbure Yaşar ve oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda tartışma çıktı.

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Olmaz olsun böyle evlat! Sultangazi’de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

Uyuşturucu madde de kullandığı öne sürülen ve sinirlenen 25 yaşındaki Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üstüne dökerek yakmak istedi.

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Olmaz olsun böyle evlat! Sultangazi’de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

Kaçmak isteyen talihsiz kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtardı.

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Olmaz olsun böyle evlat! Sultangazi’de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

Annesini yakmak isteyen Yasin Yaşar evin önünden ayrıldığı esnada komşusunun aracına benzini dökerek yaktı.

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Olmaz olsun böyle evlat! Sultangazi’de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri Yasin Yaşar'ı gözaltına aldı.