Olmaz olsun böyle evlat! Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ikamet eden Mecbure Yaşar, öz oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmak istendi. 64 yaşındaki talihsiz kadını öteki oğlu kurtarırken, tüm bu olanlar yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mecbure Yaşar, yaşadığı kabusu anlatırken gözyaşlarına hakim olamazken "Kaçarken üç kere düştüm. Kaçamadım, gücüm yok düştüm, süründüm. Ormanın içine kaçtım. Beni yakmaya çalıştı. Sonra arabayı yaktı" şeklinde konuştu.

DHA Giriş Tarihi: 04.04.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 15:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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