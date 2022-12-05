Mersin’de 15 kedi ölü olarak bulunmuştu! Savcılık harekete geçti

"İNSANLAR DA TEHLİKE ALTINDA"

Bölgede esnaflık yapan ve kedileri besleyen Fikret Canbaz da "Yaklaşık 1 aydır ölümler yaşanıyor. 14-15 ölü kedi saydık. Polise haber verdik. Ekipleri gelerek incelemede bulundu. Benim beslediğim kediler vardı maalesef onları da ölü olarak bulduk. Çok üzüldük. Sorumlusunun bulunmasını istiyoruz. Sadece hayvanlar değil insanlar da burada tehlike altında" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ölü bulunan kedilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, savcılık da şikayet üzerine soruşturma başlattı.