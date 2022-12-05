05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da film gibi olay! Matkapla duvarı delip...

Diyarbakır’da film gibi olay! Matkapla duvarı delip...

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
ABONE OL
Diyarbakır’da film gibi olay! Matkapla duvarı delip...

Diyarbakır'da, duvarı matkapla delip, girdikleri iş yerinden 60 cep telefonu çalan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır'da yaşanan olay, 30 Kasım'da cep telefonu satılan iş yerinde meydana geldi. Duvarı delerek dükkana giren maskeli 3 kişi, içerideki çelik kasayı da matkapla delip açtı.

Şüpheliler, buradaki 60 cep telefonunu çaldıktan sonra kaçtı.

İhbarla harekete geçen polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları dahil birçok kameranın kaydını incelemeye aldı.

Polis, maskeli şüphelilerin, iş yerinden koli ve çantalarla ayrıldıktan 2 kilometre sonra yüzlerini açtıklarını belirledi.

Detaylı incelemede şüphelilerin R.G., M.G. ve Ö.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, operasyonla yakalanırken, çalınan telefonlardan ise 59'u ele geçirildi.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA