Kırmızı ışıkta geçen İETT kazaya sebep oldu! O anlar kamerada

İstanbul'da yaşanan kaza, geçen günlerde Pendik Sahil yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü, kırmızı ışığa aldırmadan yan yoldan karşı yöne geçmeye çalışan İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan İETT otobüsünde ise yolcunun olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.