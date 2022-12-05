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Kırmızı ışıkta geçen İETT kazaya sebep oldu! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Kırmızı ışıkta geçen İETT kazaya sebep oldu! O anlar kamerada

İstanbul’da sahil yolunda kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsüne, yolda ilerlemekte olan bir otomobil çarptı. Korku dolu anlar, kazaya karışan otomobilde bulunan gencin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da yaşanan kaza, geçen günlerde Pendik Sahil yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü, kırmızı ışığa aldırmadan yan yoldan karşı yöne geçmeye çalışan İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan İETT otobüsünde ise yolcunun olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Korku dolu kaza, kazaya karışan otomobilde bulunan gencin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü yeşil ışıkta ilerlerken, kırmızı ışıkta durmadan, yan yoldan karşı şeride geçmeye çalışan İETT otobüsüne çarpıyor.

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