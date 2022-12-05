Ankara’da sözde hocadan iğrenç taciz! Genç kız yaşadığı dehşeti tek tek anlattı

M.Y., ifadesinde, "Murat Y. bu şekilde benimle 4-5 defa ilişkiye girdi. Cinsel birliktelik öncesinde cebindeki bıçağı çıkararak 'bana karşı gelirsen aileni öldürürüm, seni de öldürürüm. Bizim yaşadıklarımızı anlamasınlar diye ailene karşı iyi görüneceksin, ailenin bilgisi olursa da inkar et' dedi. Benimle görüşme talepleri devam etti. Tüm bunlara dayanamayarak şikayetçi oldum" dedi.