Karabük'te feci kaza! Minibüs otobüse çarptı | Çok sayıda yaralı var
YAŞAM İHA
Karabük'te yolcu minibüsünün önünde seyreden yolcu otobüsüne çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 07.00 sularında Karabük Yeşil Mahalle çevreyolu mevkiinde meydana geldi.
Hakan Özdemir idaresindeki 78 M 0146 plakalı şehir içi yolcu minibüsü önünde seyreden 78 BD 958 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada minibüs içerisinde bulunan 14 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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