Alkollü olarak muayene yapan doktor için savcılık harekete geçti! Görev arkadaşı ihbar etti
İstanbul'da bir hastanede görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yurdaer Ö.'nün öğle aralarında gittiği restoranda alkol içtiği ve moladan sonra döndüğü hastanede hastalarını böyle muayene ettiği öne sürüldü.
İstanbul'daki bir hastanede dahiliye doktorluğu yapan şahsın öğlen aralarında alkol alarak hastalarını muayene ettiği gün yüzüne çıktı. Olay 1 Haziran tarihinde gerçekleşti.
MESLEKTAŞINI ALKOL ALIRKEN GÖRDÜ
Bir hastanede görevli doktor arkadaşları ile birlikte öğlen arasına çıktı. Genç doktor gittiği restoranda aynı hastanede iç hastalıkları uzmanı olarak çalışan meslektaşının alkol aldığını gördü.
ÖĞLEN ARASI ALKOL ALDIKTAN SONRA HASTA MUAYENE ETTİ
Meslektaşının izinli olduğunu düşünen doktor hastaneye geri döndüğünde Yurdaer Ö., isimli doktorun hastanede hasta muayene ettiğini görünce şoke oldu.
Durumu hastane yetkililerine ihbar eden Doktor söz konusu meslektaşının mesai bitimi 16.30'a kadar hasta baktığını belirtirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu.
HASTALARDA ALKOL ALDIĞINI ANLADI
Duyarlı doktor tarafından savcılığa yapılan suç duyurusunda yaşanan skandal olay şu şekilde anlatıldı; "1 Haziran tarihinde 11.30 - 13.30 saatleri arasında öğlen arasına çıktığımda aynı hastanede iç hastalıkları uzmanı Yurdaer Ö.'nün alkol aldığını gördüm.
Meslektaşımın izinli olduğunu düşündüm ancak ara bitiminde hastanede hasta muayene ettiğini gördüm. Durumu araştırmam sırasında bir takım hastaların doktorun alkollü olduğunu bildiğini öğrendim."
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Doktor ifadesinin devamında bir kamu görevlisinin görevi başında alkol alarak hasta muayene etmesinde hem meslektaşı hem de bir vatandaş olarak rahatsızlık duyduğunu bu nedenle şikâyetçi olduğunu belirtti. Savcılık şikayet sonrası doktor Yurdaer Ç., hakkında soruşturma başlattı.
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