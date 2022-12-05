Alkollü olarak muayene yapan doktor için savcılık harekete geçti! Görev arkadaşı ihbar etti

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Doktor ifadesinin devamında bir kamu görevlisinin görevi başında alkol alarak hasta muayene etmesinde hem meslektaşı hem de bir vatandaş olarak rahatsızlık duyduğunu bu nedenle şikâyetçi olduğunu belirtti. Savcılık şikayet sonrası doktor Yurdaer Ç., hakkında soruşturma başlattı.