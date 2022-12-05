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Pendik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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Pendik’te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Pendik Dumlupınar Mahallesi Fayton Sokak'ta bulunan metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binada çıkan yangın sonucu ölen ve yaralanan olmadı.

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