Otomobille çarpıştı ikiye bölündü: 2 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda sapağı kaçdığı iddia edilen otomobil sürücüsü aniden direksiyonu kırınca, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kaza sonucu sapağı kaçıran otomobil ikiye bölünürken, 2 kişi ağır yaralandı.
Eyüpsultan, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, 59 UM 065 plakalı otomobil sürücüsü Tarık Polat, iddiaya göre sapağı kaçırınca aniden direksiyonu kırdı.
Bu sırada seyir halindeki 34 DKJ 485 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Akif Baysal, Polat'ın kullandığı otomobile çarptı. Tarık Polat'ın kullandığı otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polat ve yanındaki kişi ağır yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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