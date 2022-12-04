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SON DAKİKA! Düzce’de 3.2'lik bir deprem daha | 2022 son depremler haritası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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SON DAKİKA! Düzce’de 3.2’lik bir deprem daha | 2022 son depremler haritası

AFAD açıklamasında göre; Düzce’de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.31 kilometre derinliğinde meydana geldi. İşte 2022 son depremler haritası...

SON DAKİKA! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 16.38'de Düzce merkezde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 8.31 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremi hisseden bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

2022 AFAD SON DEPREMLER

04-12-2022 17:02:12 38.953 43.524 16.18 ML 1.8 Van Gölü - [04.87 km] Erciş (Van) 537616
04-12-2022 17:00:51 38.967 43.532 15.25 ML 2.1 Van Gölü - [03.23 km] Erciş (Van) 537615
04-12-2022 16:49:12 36.926 27.684 7.02 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.00 km] Bodrum (Muğla) 537617
04-12-2022 16:38:01 40.826 31.12 8.31 ML 3.2 Merkez (Düzce) 537612
04-12-2022 16:32:08 37.489 36.244 13.69 ML 1.4 Kadirli (Osmaniye) 537618
04-12-2022 16:29:27 38.323 27.17 3.49 ML 2.3 Gaziemir (İzmir) 537611
04-12-2022 16:12:19 40.775 31.017 7.14 ML 1.3 Gölyaka (Düzce) 537613
04-12-2022 16:01:35 37.991 26.769 7 ML 1.2 Ege Denizi - [13.69 km] Seferihisar (İzmir) 537614
04-12-2022 15:54:25 40.176 25.209 8.99 ML 2.6 Ege Denizi - [42.86 km] Gökçeada (Çanakkale) 537608
04-12-2022 15:52:31 40.875 33.8 8.06 ML 0.8 Yapraklı (Çankırı) 537609

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