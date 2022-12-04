Aksaray’da polis neye şaşıracağını bilemedi! Çocuk sürücünün sorusu ekipleri şoke etti
YAŞAM DHA
Aksaray'da hafif ticari aracı durduran emniyet güçleri şoför koltuğunda bir çocuğun olduğunu fark edince hayrete düştü. Denetim noktasında aracı durdurulan çocuğun 12 yaşında olduğu tespit edilirken, gelen soru ekipleri daha büyük şok yaşattı.
Aksaray'da trafik denetimi yapan emniyet güçleri Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki durdurdukları bir aracın sürücünün çocuk olduğunu gördü.
Yapılan inceleme sonucunda sürücü İ.S.O.'nun 12 yaşında olduğu tespit etti.
SORDUĞU SORU ŞOKE ETTİ
İ.S.O., sanayi sitesinde markette çalıştığını belirterek, ''Ağabey sanayi sitesine gidiyordum. Kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim ?'' dedi.
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