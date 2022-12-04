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İstanbul'da korku dolu anlar! Vapurdan denize düşen yolcu böyle kurtarıldı! O anlar saniye saniye kamerada...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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İstanbul’da korku dolu anlar! Vapurdan denize düşen yolcu böyle kurtarıldı! O anlar saniye saniye kamerada...

İstanbul'da Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurdan bir kişi dengesini kaybedip denize düştü. Yolcular tarafından hemen denize can simidi atılırken şahsın kurtarılış anı saniye saniye kameralara yansıdı. İşte detaylar...

İstanbul'da Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Yolcular tarafından denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarılan şahıs, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurdaki bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için yolcular ve gemi çalışanları seferber oldu.

Denize düşen şahıs, yolcular ve gemi çalışanları tarafından denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Karada bekletilen sağlık ekipleri denizden kurtarılan şahsa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaşanan o korku dolu anlar vapurdaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde denize düşen şahsın denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarıldığı görülüyor.

İstanbul’da korku dolu anlar! Böyle kurtarıldı İSTANBUL'DA KORKU DOLU ANLAR! BÖYLE KURTARILDI

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