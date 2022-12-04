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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2022
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İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri... İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 416 sikke ile 16 ok ucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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