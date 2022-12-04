Türkiye Off-Road şampiyonu Yasemin Biber Toker'in köpeğini tüfekle katlettiler! Toker karakola koştu
OFF-ROAD şampiyonu Yasemin Biber Toker, kan donduran olayla adeta yıkıldı. Yasemin Biber Toker'in meslektaşı Nihat Keskin ile beraber beslediği pitbull türü köpeği, atölye sahibi Sadık K. tarafından tüfekle canice katledildi. Yasemin Biber Toker, kahreden haberin ardından karakola koştu.
OFF-ROAD şampiyonu Yasemin Biber Toker, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki modifiye atölyesinde yaşanan korkunç olayla adeta yıkıldı.
Meslektaşı Nihat Keskin ile beraber beslediği pitbull türü köpeğin, atölyenin sahibi Sadık K. tarafından tüfekle vurulması sonucu yaşamını yitiridiğini öğrendi. Toker, kahreden haberin ardından soluğu karakolda aldı.
KORKUTMAK İÇİN YAPTIM
Toker ve Keskin, çalıştığı atölyenin sahibi Sadık K.'den köpeklerini öldürdüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.
"20 TAVUĞUMU TELEF ETTİ"
Sadık K., "Köpek 20 tavuğumu telef etti. Diğer hayvanlarımı da öldürmemesi için korkutmak amacıyla ateş ettim" diye kendini savundu.
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