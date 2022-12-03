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Son dakika: İstanbul'da feci kaza! Eyüpsultan'da minibüs devrildi: 2'si ağır 10 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Son dakika: İstanbul’da feci kaza! Eyüpsultan’da minibüs devrildi: 2’si ağır 10 kişi yaralandı

Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan'da yağışlı havanın da etkisiyle havalimanına yolcu götüren servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

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