Bakan Kasapoğlu’ndan Dünya Engelliler Günü’nde para masa tenisçilere sürpriz! Milli sporcu ile masa tenisi maçı yaptı

Burada kısa bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

''Bugün engel tanımayan sporcu arkadaşlarımla beraberim. Onların inancı, azmi ve tabiki enerjisi herkese örnek olabilecek çapta. Biz her zaman onların yanındayız. Ve onların çabalarına her zaman destek olma, Onları güçlü kılma adına tüm imkanlarımızla varız. Onlar da bayrağımızı çok güçlü bir şekilde temsil etme noktasında bizlere büyük gururlar yaşattılar. Bundan sonra da daha büyük gururlar yaşatacaklarına inanıyoruz. Aramızda, dünya, Avrupa, Paralimpik Oyunları şampiyonları var. Onların izinden giden yeni arkadaşlarımız var. Ve hiçbir engel tanımadıklarını onlar dünyaya enerjileriyle, başarılarıyla ilan ettiler. Meydan okudular adeta. Ben onları tebrik ediyorum, başarılarından dolayı, enerjilerinden, inançlarından dolayı… Tabii onları hazırlayan değerli aileleri, değerli hocaları, yöneticileri de aramızdalar. Onlara da tebriklerimi, şükranlarımı iletiyorum. Her daim, yalnızca bir gün, bir hafta, bir ay değil, her daim onların yanlarında olduğumuzu, tüm imkanlarımızla, devlet olarak, millet olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyorum. Onlara, 'iyi ki varsınız, iyi ki engelleri aşarak tüm dünyaya, tüm insanlığa örnek oluyorsunuz' diyorum ve tebrik ediyorum.''