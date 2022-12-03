GÜNDÖNÜMÜ YAKLAŞIYOR! 2022 günler ne zaman uzamaya başlar? En uzun gece ne zaman, hangi tarihte?
Kış aylarına gelinmesiyle birlikte, havalar artık erken kararıyor. Bununla birlikte çok sayıda kişi "Kış gündönümü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kış gündönümüyle beraber geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlayacak. Peki, "Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi tarihte olacak? İşte 2022 kış dönümü tarihi...
Aralık ayınıın ilk günleri itibarıyla "Kış dönümü ne zaman?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Gündönümünün ardından Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Peki, kış gündönümü ne zaman gerçekleşecek? 2022 günler ne zaman uzayacak, en uzun gece hangi tarihte? İşte, cevabı...
Dünya, Güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı için kış gündönümü bazı yıllar 21 Aralık'a, bazen de 22 Aralık'a denk geliyor. 21 Aralık'ta Kuzey Kutbu Güneş'ten en uzak noktada olduğu için Kuzey Yarım Küre'de kış başlıyor.
Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.
GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK?
21 Aralık kış gün dönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği tarihtir.Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlar.
GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK?
Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.
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