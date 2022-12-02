Zehir tacirlerine operasyon! Tuvaletten uyuşturucu çıktı

Polis ekipleri tarafından yapılan 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, B.G. ve S.C.D. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Savcılıktan alınan arama kararının ardından polis, 2 şüpheli şahsın ikamet ettiği evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.