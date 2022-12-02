Zehir tacirlerine operasyon! Tuvaletten uyuşturucu çıktı
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı gece operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, tuvalet deliğinde bir miktar uyuşturucu madde buldu.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
Polis ekipleri tarafından yapılan 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, B.G. ve S.C.D. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Savcılıktan alınan arama kararının ardından polis, 2 şüpheli şahsın ikamet ettiği evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, narkotik köpeği ile arama yaptı. Tuvalet deliğine atılan bir miktar uyuşturucu madde ise polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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