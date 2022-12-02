Mersin'deki 12 yaşındaki Fatmanisa Yürekli'yi öldüren öğrenci tutuklandı!
Mersin'de 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan sınıf arkadaşı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...
Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşını okulun tuvaletinde bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki öğrenci tutuklanıp ıslahevine gönderildi.
Toroslar ilçesindeki ortaokulda öğrenci F.Y'nin (12) tuvalette bıçaklanarak öldürmesiyle ilgili dün polis ekiplerince emniyete götürülen sınıf arkadaşı E.D'nin (12) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.D'nin tutuklanıp ıslahevine gönderilmesi kararlaştırıldı.
NE OLMUŞTU?
Aynı sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki kız öğrenciler F.Y. ile E.D. arasında dün okulun tuvaletinde tartışma yaşanmış, E.D. darbettiği F.Y'yi bıçakla yaralamıştı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı öğrenci müdahaleye rağmen kurtarılamamış, E.D. ise polis ekiplerince emniyete götürülmüştü.
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