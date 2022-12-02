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Son dakika: HDP Tekirdağ il başkanının oğlu PKK'dan gözaltına alındı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Son dakika: HDP Tekirdağ il başkanının oğlu PKK’dan gözaltına alındı!

Son dakika haberleri... PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP Tekirdağ il başkanının oğlunun da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

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