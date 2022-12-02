15 yaşındaki Ukraynalı Eva Trunova Türkiye'de güvende! Çok teşekkür ediyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki görüşmesinde, bombardıman altındaki Odesa'da bulunan yetim çocuklar ve bakıcılarının tahliyesi konusunda mutabık kalınmıştı. Türkiye'ye getirilen 15 yaşındaki Eva Trunova, artık güvende hissettiğini vurgulayarak, "Türkiye'ye biz çocuklara kapısını açtığı için çok teşekkür ediyorum." dedi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen savaş mağduru çocuklardan 15 yaşındaki Eva Trunova, artık güvende hissettiğini vurgulayarak, "Türkiye'ye biz çocuklara kapısını açtığı için çok teşekkür ediyorum. Savaş çok korkunç, dünyada hiç kimse böyle bir şey yaşamasın. Tüm ülkelere çağrım bu. Savaşların sona ermesini, tüm çocukların mutluluk, barış ve özgürlük içinde yaşamasını diliyorum." dedi.
Bu tahliyenin ilk adımı kapsamında Soneçko Çocuk Evi'nden Ankara'ya getirilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evinde misafir edilen çocuklar ve bakıcıları, savaştan uzak güvenli bir ortamda olmanın mutluluğunu yaşıyor.
En küçüğü 10 aylık olan, içinde özel gereksinimlilerin de bulunduğu çocuklardan biri de 15 yaşındaki Eva Trunova.
"BOMBALAR PATLIYORDU, GÜNLERCE ELEKTRİĞİMİZ YOKTU"
Savaşla birlikte alt üst olan yaşamını anlatan Trunova, Ankara'ya çocuk evinde bakıcı olan annesi ve 5 yaşındaki erkek kardeşiyle birlikte geldiğini söyledi.
10. sınıf öğrencisi olduğunu ve şu an okulunun uzaktan eğitimine katıldığını belirten Trunova, çocuk evinde derslerinden arta kalan zamanlarda kendisinden küçük yetim çocuklara destek olmaya çalıştığını anlattı.
15 yaşındaki Trunova, yaşadığı zor günleri, "Odesa'da savaş ve bombardıman başladığında çok korkmuştuk. Sonrasında bomba seslerine biraz alıştık ama yine de çok korkuyorduk. Şehirde her gün bombalar patlıyordu. Elektrik kesintileri başlamıştı, buraya gelmeden önce günlerce elektriksiz kaldık." sözleriyle dile getirdi.
"TÜRKİYE'YE BİZ ÇOCUKLARA KAPISINI AÇTIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Eva Trunova, "Türkiye'ye biz çocuklara kapısını açtığı için çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimizde çok rahatladık, artık güvende hissediyoruz." diye konuştu.
Tüm dünya ülkelerine savaşı durdurma çağrısında bulunan Trunova, "Savaş çok korkunç. Dünyada hiç kimse böyle bir şey yaşamasın, görmesin. Benim tüm ülkelere çağrım bu. Savaşların sona ermesini, herkesin, tüm çocukların mutluluk, barış ve özgürlük içinde yaşamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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