15 yaşındaki Ukraynalı Eva Trunova Türkiye’de güvende! Çok teşekkür ediyorum

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen savaş mağduru çocuklardan 15 yaşındaki Eva Trunova, artık güvende hissettiğini vurgulayarak, "Türkiye'ye biz çocuklara kapısını açtığı için çok teşekkür ediyorum. Savaş çok korkunç, dünyada hiç kimse böyle bir şey yaşamasın. Tüm ülkelere çağrım bu. Savaşların sona ermesini, tüm çocukların mutluluk, barış ve özgürlük içinde yaşamasını diliyorum." dedi.

Bu tahliyenin ilk adımı kapsamında Soneçko Çocuk Evi'nden Ankara'ya getirilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evinde misafir edilen çocuklar ve bakıcıları, savaştan uzak güvenli bir ortamda olmanın mutluluğunu yaşıyor.

En küçüğü 10 aylık olan, içinde özel gereksinimlilerin de bulunduğu çocuklardan biri de 15 yaşındaki Eva Trunova.