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Adana’da kan donduran olay! 18 yaşındaki genci hortum, baston ve sopayla döverek öldürdüler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Adana’da kan donduran olay! 18 yaşındaki genci hortum, baston ve sopayla döverek öldürdüler

Adana’da akrabalarının yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 18 yaşındaki bir genci kaçırıp hortum, baston ve sopayla döverek ölümüne sebep olma suçundan gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adana'da 14 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili-Koza mahallesinde gece evlerinden çıkan 47 yaşındaki Şahin ile 29 yaşındaki kardeşi Musa K., sokakta kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Silahtan çıkan saçmalarla kolundan yaralanan Şahin Koç ile sırtından yaralanan Musa K., hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündüğü 18 yaşındaki Efe Beytekin'in arkadaşı Ahmet S. C. ile Bülent Angın Bulvarında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Şahin K., yeğenleri 17 yaşındaki M.K. ve Mert P. ile birlikte 27 Kasım'da saat 01.00 sularında Beytekin'in yanına gitti. Şahin K., kendisini görünce kaçmaya başlayan Beytekin'i yakalayıp, silahla tehdit ederek otomobile bindirip, evlerinin deposuna götürdü.

Şüphelilerden Şahin, kardeşleri Mehmet ve Musa K. ile yeğenleri M.K. ve Mert P. iddiaya göre, sandalyeye oturttukları Beytekin'i sopa, su hortumu, baston, tekme ve yumruklarla darp etti. M.K., aldığı darbelerden kendisini korumaya çalışan Beytekin'i, bacaklarından bıçakladı. Zanlılar bu anlarda ise gülerek genci dövmeye devam etti. Yaklaşık 4 saat süren işkencenin ardından fenalaşan Beytekin, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, silahlı yaralama olayına karışan bir şüpheliyi polise teslim edecekleri ihbarında bulundu. Beytekin'in kendine gelmemesi üzerine şüpheliler bu kez ambulans talebinde bulundu. Adrese gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beytekin'i özel bir hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Beytekin'in kırılan kaburgalarının akciğerine battığı ve beyin kanaması geçirdiği saptandı. Sırtında ve bacaklarında da kırık meydana gelen Beytekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık 1 saat sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beytekin'i kaçırıp, darp ettiği belirlenen 6 şüpheli ile saklanmalarına yardımcı olan Yunus G., Mahmut G. ve Hacı Ç., işkence sırasında evde bulunan 20 yaşındaki Elif K. ve Esma K.'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. ile Mert P., Beytekin'i dövdüklerini itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şahin, Mehmet, Musa K. ile yeğenleri M.K., Mert P. ve arkadaşı Ahmet S. C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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