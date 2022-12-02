İzmir’de pitbull cinsi köpeği kulübesinde ateşe verdi! Tanığın ifadesi şoke etti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan olay, 11 Ekim'de, Turabiye Mahallesi Necat Hepkon Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Pınar'ın sahibi olduğu Pitbull cinsi 'Şila' isimli dişi köpek, eve 10 metre mesafedeki yeşil alandaki demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesindeyken yanıcı madde dökülerek yakıldı. Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla bu anları görüntüledi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kafesin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarı çıkamayan köpeğin yanarak öldüğü belirlendi.