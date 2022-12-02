Duygu Unutmaz ve Yusuf Tekin tek kurşunla canına kıymıştı! Sır ölümde anneden flaş sözler
Kan donduran olay geçen gün İstanbul’un Beyikdüzü ilçesinde gerçekleşti. Duygu Unutmaz ve Yusuf Tekin tek kurşunla canına kıydı. Yusuf'un annesi "Bana odadan çık dediler sonra silah sesi geldi" dedi. Fenomen olduğu ortaya çılan genç kızın arkadaşları da sosyal medyada isyan etti…
Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki bir evden gelen ihbar üzerine harekete geçen Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri adreste 2 cansız bedenle karşılaştı.
İddiaya göre, Muhammet Yusuf Tekin, Duygu Unutmaz ile kafa kafaya verdikten sonra canına kıydı.
Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusuf Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay yerinde yapılan incelemede bir adet boş kovan bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Cenazelerin bugün toprağa verileceği öğrenildi.
"ÇORBA GÖTÜRMEK İÇİN ÇIKTIM İÇERİ ALMADILAR"
Konuyla ilgili elde edilen bilgilerde Tekin'in çeşitli suçlardan kaydı olduğu ve aranmasının bulunduğu öğrenildi.
Gece saatlerinde evine gelip polise teslim olacağını söyledikten sonra kız arkadaşı yanına geldi.
Sabah saat 10:20 gibi Tekin'in annesi odaya çorba götürmeye gittiğimde ikisi kafa kafaya vermiş oturuyorlardı. Bana çık dediler silah sesi geldi sonra polisi aradım dediği öne sürüldü.
ARKADAŞLARI İSYAN ETTİ
Öte yandan hayatını kaybeden Duygu Unutmaz'ın sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. On binlerce takipçisi ve seveni olan Unutmaz'ın ölümü arkadaşlarını yasa boğdu.
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