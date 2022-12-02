AK Parti'den Körfez'e 100 milyonu aşan yatırım müjdesi
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Edremit İlçesi’ne yapılacak yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Havran Ovası sulama projesi için Cumhurbaşkanlığından 60 milyon ödenek çıktığını duyuran AK Partili Canbey, şimdi de Edremit’e 50 milyon liralık spor yatırımı ile 5 adet halı saha projesinin müjdesini verdi.
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ile Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan Milletvekili Canbey, Edremit Sahasına misafir tribünü, yüzme havuzu ve diğer spor yatırımları için yapılan yaklaşık 50 milyon liralık yatırımın yanı sıra 5 mahalleye halı saha yapılacağının müjdesini verdi. Ziyaretinde Milletvekili Canbey'e Belediye Meclis Üyeleri Murat Tuna ve Melih Tüzün eşlik etti.
Havran Barajı Sulama Projesi ikinci etabı için yakın zamanda 60 milyon liralık ödenek sağlandığını söyleyen Canbey, "Havran Ovası Sulama Projesi için gereken 60 milyon liralık ödeneği, yaptığımız görüşmeler neticesinde sağlamıştık. Çalışmalar hızla sürüyor. Bu sulama projesi tamamlandığında Havran Ovası suya kavuşacak. Sadece Havran da değil, Edremit Bostancı Ovası, Çıkrıkçı Ovası ve Burhaniye Çoruk Ovası gibi havzadaki diğer ovalar da suyla buluşacak. Balıkesir'imiz verimli topraklarını suyun bereketiyle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.
Edremit'e son derece modern bir kütüphane yaptırdıklarını belirten Canbey, "İnşaatına başlanan Edremit Hükümet Binası bitmek üzere. KYK yurdunun ihalesine kısa zaman sonra çıkılacak. Edremitimize yaptıracağımız, proje ihalesi yapılan ve şu anda projesi çizilen Bölge Hastanesi statüsünde son derece modern bir Devlet hastanemiz yapılacak. Edremit bu yatırımları hak ediyor. İnşallah çalışmalarımız artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.
Balıkesir'e yapılan yatırımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Canbey. "Türkiye'yi doyuran şehir Balıkesir'in tarımsal üretimi artırmak atına gereken yatırımları yapıyor, çiftimizi destekliyoruz. Üretimden hasada, işletmeden satışa her aşamada sağladığımız desteklerle üreticimizin yanındayız. Gübre, yem ve mazot desteklemeleriyle maliyetleri düşürürken, sertifikalı tohum ve fidan kullanımını ve üretimini de destekliyoruz." dedi.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, "Genç çiftçilere hibe desteği sağlıyor, kırsal kalkınma destekleri ile tarımsal üretim tesislerinin kurulmasına hibe veriyoruz. Tarımsal kredilerde faizleri düşürerek, tarımın birçok alanında üreticilerimize sıfır faizli kredi sağlıyoruz. Verdiğimiz destekler ve yürüttüğümüz projeler ile hem bitkisel üretimi hem de hayvancılığı geliştiriyoruz, planlı ve kendimize yeterli üretimi hedefliyoruz. Arazi toplulaştırma, güvenilir gıda, işletme bazlı danışmanlık sistemi, eğitim-yayım, tarımsal sigorta ve daha birçok alanda ürettiğimiz yenilikçi çözümlerle daha verimli bir zirai hayat inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
AK Partili Canbey, "Tüm bu çalışmaların mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Balıkesirli hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Balıkesir'in de yüzyılı olacaktır. Bu vizyonla AK kadrolar olarak çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı.
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