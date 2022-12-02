AK Parti’den Körfez’e 100 milyonu aşan yatırım müjdesi

Havran Barajı Sulama Projesi ikinci etabı için yakın zamanda 60 milyon liralık ödenek sağlandığını söyleyen Canbey, "Havran Ovası Sulama Projesi için gereken 60 milyon liralık ödeneği, yaptığımız görüşmeler neticesinde sağlamıştık. Çalışmalar hızla sürüyor. Bu sulama projesi tamamlandığında Havran Ovası suya kavuşacak. Sadece Havran da değil, Edremit Bostancı Ovası, Çıkrıkçı Ovası ve Burhaniye Çoruk Ovası gibi havzadaki diğer ovalar da suyla buluşacak. Balıkesir'imiz verimli topraklarını suyun bereketiyle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Edremit'e son derece modern bir kütüphane yaptırdıklarını belirten Canbey, "İnşaatına başlanan Edremit Hükümet Binası bitmek üzere. KYK yurdunun ihalesine kısa zaman sonra çıkılacak. Edremitimize yaptıracağımız, proje ihalesi yapılan ve şu anda projesi çizilen Bölge Hastanesi statüsünde son derece modern bir Devlet hastanemiz yapılacak. Edremit bu yatırımları hak ediyor. İnşallah çalışmalarımız artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.