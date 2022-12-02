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Datça’da 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2022
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Datça’da 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika haberine göre Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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