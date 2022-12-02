Adana’da silahlı saldırı! Otomobille gelip iş yerine ateş ettiler
YAŞAM İHA
Adana’da otomobille gelen şahıslar iş yerine ateş etti. İş yerinin önünde yaralanan şahıs da diğer tarafa ateş etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adana'da yaşanan olay, Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile gelen şahıslar bir iş yerine ateş açtı. Ateş açılması sonucu kaldırımda bulunan vatandaşlar kaçtı. Bu arada, iş yerinin önünde bulunan bir kişi kaçmayıp ateş eden şahıslarla tartıştı. Tartışmanın ardından kaldırımdaki şahıs "bana sıkın" demesi üzerine otomobilin içindeki kişi ona doğru ateş edip şahsı bacağından vurdu.
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