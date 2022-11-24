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Marmaris açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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Marmaris açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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