Son dakika: Samsun Limanı’nda korkutan patlama! Valilik patlamanın nedenini açıkladı

SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada "Samsun Limanı içerisinde bulunan gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından bir tanesinde ısınmadan dolayı saat 11.15 sıralarında patlama meydana gelmiş, itfaiye tarafından çıkan yangın kısa sürede söndürülmüş, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır." denildi.