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Son dakika: Samsun Limanı'nda korkutan patlama! Valilik patlamanın nedenini açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Son dakika: Samsun Limanı’nda korkutan patlama! Valilik patlamanın nedenini açıkladı

Son dakika haberleri.. Samsun Limanında henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Valiliği, limanda meydana gelen patlamanı nedenini açıkladı.

Samsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası tanker alev alırken, çevreyi kıs süre de siyah dumanlar kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada "Samsun Limanı içerisinde bulunan gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından bir tanesinde ısınmadan dolayı saat 11.15 sıralarında patlama meydana gelmiş, itfaiye tarafından çıkan yangın kısa sürede söndürülmüş, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır." denildi.

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