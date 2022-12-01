Üniversite öğrencisi 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca çilingir çağırıldı. Çilingir ile eve giren Onur Salık'ın arkadaşları camın açık olduğunu fark etti. Camdan bahçeye bakan arkadaşları, Onur Salık'ın bahçede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.