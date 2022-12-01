Düzce'den acı haber: 13. kattan düşen yüksek lisans öğrencisi Onur Salık vefat etti
YAŞAM AA
Düzce'de 15 katlı binanın 13'üncü katından aşağıya düşen Onur Salık isimli vatandaş hayatını kaybetti. Öte yandan Salık'ın Düzce Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenildi.
Merkeze Bağlı Konuralp Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı binanın 13'üncü katından düşen Onur Salık (25), ağır yaralandı.
Olayı görenlerin bildirmesi üzerine mahalleye gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Salık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan Salık'ın Düzce Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenildi.
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